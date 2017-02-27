Серхио Асенхо пропустит 6 месяцев

Голкипер «Вильярреала» Серхио Асенхо получил травму. Произошло это в матче против мадридского «Реала».

В матче 24-го тура Ла Лиги Серхио Асенхо на 35 минуте получил повреждение и вынужден был покинуть поле.

В больнице у Асенхо диагностировали разрыв крестообразных связок левого колена. Отмечается, что вратарь уже не первый раз получает травму подобного рода. Восстанавливаться Асенхо будет около 6 месяцев.

Серхио Асенхо 12 из 24 матчей отстоял на ноль, а пропустил всего 15 мячей. «Вильярреал» занимает 6 место с 39-ю очками.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca