Серхио Агуэро получил травму на тренировке. Аргентинец пропустит две недели

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро выбыл на две недели из-за травмы. Об этом рассказал сам игрок.

«Вчера во время тренировки я почувствовал дискомфорт в левом колене. Врачи сказали, что я вернусь в строй через две недели. Нужно полностью восстановиться», – написал Агуэро в своем твиттере.

Таким образом, Агуэро не поможет «горожанам» в завтрашнем матче чемпионата Англии против «Сток Сити», а также в следующей игре АПЛ с «Брайтоном» 18 марта.

В нынешнем сезоне Серхио сыграл в 24 матчах, в которых забил 21 гол и отдал 6 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный Твиттер Агуэро