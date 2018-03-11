Серхио Агуэро получил травму на тренировке. Аргентинец пропустит две недели

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Серхио Агуэро

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро выбыл на две недели из-за травмы. Об этом рассказал сам игрок.

«Вчера во время тренировки я почувствовал дискомфорт в левом колене. Врачи сказали, что я вернусь в строй через две недели. Нужно полностью восстановиться», – написал Агуэро в своем твиттере.

Таким образом, Агуэро не поможет «горожанам» в завтрашнем матче чемпионата Англии против «Сток Сити», а также в следующей игре АПЛ с «Брайтоном» 18 марта.

В нынешнем сезоне Серхио сыграл в 24 матчах, в которых забил 21 гол и отдал 6 голевых передач.

Фото: Global Look Press
Источник:  Официальный Твиттер Агуэро

 

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