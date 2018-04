Серхио Агуэро перенес операцию и не сыграет в текущем сезоне за «Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро перенес артроскопию колена. Об этом он рассказал у себя в Твиттере.

По словам журналиста Хосе Альвареса Хайи, Агуэро пропустит концовку сезона, но будет готов играть на чемпионате мира-2018 без каких-либо ограничений. 29-летний Агуэро в нынешнем сезоне провел за «Сити» 39 матчей во всех турнирах, забил 30 голов и отдал семь результативных передач.

Recuperándome de una artroscopia en la rodilla. Y con toda la fuerza para volver pronto y mejor a las canchas 💪//Recovering from an arthroscopy on my knee. Fully motivated to get back soon to the field 💪

— Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) April 17, 2018