Серхио Агуэро перенес операцию и не сыграет в текущем сезоне за «Сити»

Автор: Михаил Серебряков 0

Sergio Agüero

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро перенес артроскопию колена. Об этом он рассказал у себя в Твиттере.

По словам журналиста Хосе Альвареса Хайи, Агуэро пропустит концовку сезона, но будет готов играть на чемпионате мира-2018 без каких-либо ограничений. 29-летний Агуэро в нынешнем сезоне провел за «Сити» 39 матчей во всех турнирах, забил 30 голов и отдал семь результативных передач.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Аргентинцы на групповом этапе сыграют со сборными Исландии (16 июня), Хорватии (21 июня) и Нигерии (26 июня).

 

Фото: Global Look Press
Источник: Твиттер Серхио Агуэро

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