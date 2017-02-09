Серхио Агуэро не интересует ПСЖ

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

Агуэро

ПСЖ не будет приобретать Серхио Агуэро. Аргентинец не подходит французскому клубу по требуемым характеристикам.

По сообщениям британских СМИ, ПСЖ не планирует приобретать форварда «Манчестер Сити» Серхио Агуэро. Руководство французского клуба находится в поиске нападающего, который способен укрепить атакующую линию команды в будущем сезоне, но аргентинец не соответствует требуемым характеристикам.

Напомним, ранее появилась информация, что Агуэро входит в план приоритетных покупок «ПСЖ» ближайшим летом.

В текущем сезоне аргентинский форвард провел в Премьер-лиге 18 матчей, забив в них 11 голов.

Фото: Global Look Press
Источник: Manchester Evening News

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Вадим Павлов

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