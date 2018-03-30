Серхио Агуэро может пропустить матч с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро не сыграет с «Эвертоном» и рискует пропустить матч с «Ливерпулем» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов. У аргентинца травма колена.

Агуэро точно пропустит матч 32-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном», но также форвард рискует пропустить матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем», которая пройдет на поле «мерсисайдцев». На данный момент шансов на участие аргентинца в игре с «красными» стало меньше.

Напомним, из-за травмы Агуэро пропустил товарищеские матчи сборной Аргентины с Италией и Испанией.

В этом сезоне Агуэро сыграл в 24 матчах, в которых забил 21 гол и отдал 6 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Твиттер корреспондента Хосе Альвареса Хайа