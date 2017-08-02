Сергей Юран дисквалифицирован на 4 матча ПФЛ

По итогам встречи ПФЛ «Зоркий» — «Сатурн» на очередном заседании КДК РФС были приняты решения о штрафах. Глава комитета Артур Григорянц рассказал, какие.

«По матчу ПФЛ «Зоркий» — «Сатурн», мы рассмотрели действия главного тренера «Зоркого» Сергея Юрана. Мы пригласили на заседание главного арбитра матча и самого Сергея Юрана. Специалист не смог приехать, однако прислал объяснительную, где сказал, что к судьям относится с уважением и не хотел им мешать. Комитет выяснил, что в перерыве матча Юран ходил в судейскую. Это просчет службы безопасности, но в судейской он не оскорблял арбитров, лишь высказал свое мнение.

За необеспечение безопасности на стадионе «Зоркий» оштрафован на 25 тыс. рублей. За необеспечение условий проведения матча и за его задержку «Зоркий» оштрафован на 10 тыс. рублей. Сергей Юран оштрафован на одну тысячу рублей за выход за пределы технической зоны. За агрессивное поведение в отношение официального лица матча, мы приняли решение дисквалифицировать Юрана на четыре матча ПФЛ», — сказал Григорянц.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»