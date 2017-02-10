Сергей Веремко: «Мог перейти в «Спартак», но сказался белорусский менталитет»

Белорусский голкипер Сергей Веремко, известный в России по выступлению за «Крылья Советов» и «Уфу», рассказал, что мог перейти в «Спартак». Вратарь поведал о причинах, почему не стал этого делать.

«Можно было уехать в 2008-2010 годах, когда БАТЭ успешно выступал на еврокубковой арене. Первый год был просто прекрасным, второй так себе, а третий… Здесь я, что называется, пересидел. Начал вести себя не то чтобы неправильно, просто тренировался уже не с тем запалом, как раньше. Вроде бы и выиграл в Беларуси уже все. К чему еще стремиться? Из Самары мог уехать в топовый московский клуб под названием «Спартак», и уже оттуда, думаю, если бы заиграл, можно было бы строить виды на хороший европейский чемпионат.

Отказался. Мне сразу позвонил главный тренер «Крылышек» Андрей Кобелев и сказал, что очень хочет, чтобы я остался. Ну я и послушал. Хотя, наверное, свою роль сыграло и имя «Спартака». А вдруг у меня там не получится?

Выходит, сказался мой белорусский менталитет. Нас уважают за трудолюбие и дружелюбие, но, видимо, когда нужно сделать решительный шаг, мы бываем слишком осторожны. Зато, с другой стороны, столько в моей карьере было несколько случаев, когда судьба хранила. Возможно, спасла она и в тот раз. А ну пошло бы все не так, получил бы травму, и что тогда — карьера под откос?» — рассказал Веремко.

Отметим, что Сергей Веремко четырежды признавался лучшим вратарем чемпионата Белоруссии: 2007, 2008, 2009, 2010.

Фото: Global Look Press

Источник: Прессбол