Сергей Степашин: «Как можно было подписать контракт с Погребняком на 2.5 миллиона евро в год?»

Представитель общественно-экспертного совета «Динамо» Сергей Степашин порассуждал на тему сделок бело-голубых, которые были проведены прошлым руководством клуба. Степашин отметил что следственные органы изучают вопросы по тем трансферам.

«Как можно было подписать трехлетний контракт с Павлом Погребняком, который сидит на лавке, с зарплатой в 2,5 миллиона евро в год? За такие контракты и дела надо спрашивать. Сейчас следственные органы работают по поводу некоторых сделок, которые были проведены еще прошлым менеджментом», — заявил член ОЭС.

Напомним, в прошлом сезоне Павел сыграл за москвичей в 8 матчах первенства ФНЛ, но голами не отметился. В нынешнем чемпионате форвард не провел за «Динамо» ни одной официальной встречи.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: ТАСС