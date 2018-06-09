Сергей Собянин попросил дать выходной москвичам в день открытия ЧМ-2018

Автор: Евгений Морозов 0

ЧМ-18

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к руководителям столичных предприятий дать работникам выходной на день первого матча сборной России на ЧМ-2018. Подопечные Станислава Черчесова 14 июня в «Лужниках» сыграют с Саудовской Аравией.

«Я, пользуясь случаем, хотел бы обратиться к руководителям предприятий, организаций по возможности дать своим работникам выходной, особенно 14-го числа, если это возможно, чтобы они не попали в пробки и не возникли транспортные проблемы», — сказал Собянин.

Фото: Global Look Press
Источник: Интерфакс

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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