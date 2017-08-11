Сергей Собянин: «ФИФА оценивает «Лужники» как стадион номер один в мире»

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о своем визите на реконструированный стадион «Лужники». Он отметил высокий уровень стадиона.

«Практически невозможно было сделать, чтобы внутри все убрать, а внешнние контуры арены оставить неизменными. Но удалось в кратчайшие сроки создать мощную структуру.

Работа велась круглые сутки, сбоев с подрядчиками не было. Поэтому завершили все в срок. Мы отказались от зарубежных специалистов – цена была бы в полтора-два раза выше.

И не было никаких гарантий, что иностранцы справились бы в срок. Были примеры. Да, присутствовали консультанты по созданию футбольного поля. Больше тропических ливней, чем в этом году, Москва не видела. Так что поле прошло тест.

Тут огромная подушка различных коммуникаций, ливневая канализационная система – это одно из самых лучших полей в мире. ФИФА оценивает «Лужники» по зрительской концепции, по виду и доступности происходящего на поле с трибун, как стадион номер один в мире», – сказал Собянин.

Фото: Global Look Press

Источник: «Матч ТВ»