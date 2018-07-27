Сергей Семак: «Зениту» необходимо усилить состав

Автор: Андрей Синельщиков 0

Наставник петербуржцев убежден в необходимости приобретения новых игроков перед стартом нового чемпионата России по футболу. 29 июля «Зенит» в первом туре Российской Премьер Лиги на выезде сыграет с красноярским «Енисеем», встреча команд состоится в Тюмени.

«С новичками пока нет определенности, все вопросы по поводу нашей трансферной политики, наверное, лучше адресовать руководству. Я считаю, что ротация состава и усиление не помешали бы и нужны, но моя задача – работать с ребятами. Будет возможность – ни один тренер не откажется от усиления» — сказал Семак.

Фото: Global Look Press;
Источник: R-Sport

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