Сергей Семак: «Я должен был ехать на зимние сборы с «Баварией», но судьба распорядилась иначе»

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Семак

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак рассказал о своих ожиданиях от первого опыта самостоятельной работы. Ранее экс-полузащитник сборной России помогал Мирче Луческу в «Зените».

«Волнение, безусловно, есть, как и в любом новом деле. Но начинаешь работать, и о волнении забываешь. Прилагаешь все усилия, чтобы добиться максимума.

Благодаря Луческу у меня была договоренность с Карло Анчелотти – должен был ехать на зимние сборы «Баварии». Но судьба распорядилась иначе. Пришлось отменить. Так что буду набивать шишки сам, без подсказок», — поделился Сергей Семак.

Фото: Официальный сайт РФПЛ

Источник: Спорт-Экспресс

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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