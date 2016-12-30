Сергей Семак: «Понимаю, что в «Уфе» легко не будет»

Сергей Семак, ставший сегодня новым главным тренером «Уфы», поделился впечатлениями от назначения на новую должность. Также специалист поблагодарил руководство «Зенита» за годы плодотворного сотрудничества.

«Безусловно, рад, прекрасно понимаю, что легко не будет. Для меня это вызов и, естественно, те начинания, которые есть у клуба, нужно продолжать. Полны сил для того, чтобы приступить и начать работать.

Какие-то технические детали контракта решались недолго. Я уже раньше говорил в интервью, пора начинать работать. Последовало интересное предложение, интерес и с моей стороны был. Решали некоторые вопросы с «Зенитом», потому что у меня был действующий контракт. Хочется поблагодарить и «Зенит», и команду, с которой меня связано много хороших моментов в моей жизни.

Также благодарю руководство «Уфы» за доверие. Я, в свою очередь, постараюсь сделать максимум, на что способен. Волнение есть, и это нормально. Единственный способ получить тренерский опыт — начать работать. Рад шансу, который мне представился», — заявил Семак в интервью клубному телевидению.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Уфы»