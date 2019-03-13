Сергей Семак об игре с «Вильярреалом»: «Мы должны иметь в виду следующий матч со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против «Вильярреала». Игра пройдет уже завтра.

— Как повлияет на выбор состава будущая игра со «Спартаком», учитывая, что шансов на продолжение борьбы в турнире осталось мало?

— Шансы есть. Мы должны иметь ввиду следующий матч, понимать, кто лучше готов функционально на данном этапе, чтобы вышли те, кто успел восстановиться после первого матча. Те, кто будут лучше готовы, те и выйдут. Держим в уме следующую игру, учитывая плотность календаря и перелеты. Уверен, вне зависимости от того, кто выйдет завтра в стартовом составе, футболисты будут стараться проявить себя.

— Поясните, что за травма у Маркизио. Приехал ли он в Испанию?

— У него в конце недели будет обследование, которое покажет, насколько он готов продолжить работать в общей группе. Мы его ждем и надеемся, что сроки, озвученные докторами, такими и останутся. У него рецидив прошлой травмы, воспаление. Мы его ждем после паузы.

— Не расстроены, что в Лиге Европы нет VAR, учитывая его влияние на исход противостояний в Лиге чемпионов?

— Не расстроен. Думаю, скоро он появится и в Лиге Европы, и в чемпионате России. Это хорошее новшество.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Зенита»