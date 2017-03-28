Сергей Прядкин: «Вопросов по календарю нет ни у команд, ни у руководителей, ни у тренеров»

Президент РФПЛ ответил на вопрос о календаре российской Премьер-Лиги. Он отметил, что нынешний вариант не вызвал критических замечаний со стороны клубов.

«Вопросов по календарю нет ни у команд, ни у руководителей, тренеров. Зато они есть у болельщиков, журналистов. К сожалению, мы не можем подстраиваться под всех, всегда будут те, кто будет недоволен. Вот мы нашли вариант, когда не было высказано критических замечаний со стороны клубов. Ещё раз извиняемся перед болельщиками. В связи с Кубком конфедераций и чемпионатом мира, мы будем всячески идти навстречу клубам с точки зрения переноса игр и так далее. Календарь на оставшиеся туры уже готов, мы ждём два кубковых матча, после этого всё опубликуем», — сказал Прядкин.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Чемпионат»