Сергей Прядкин: видеоповторов в новом сезоне РФПЛ не будет

Автор: Алена Груздева 0

Президент РФПЛ Сергей Прядкин подтвердил, что сезон Премьер-лиги  2017/18 пройдет без внедрения системы видеоповторов VAR. Спортивный чиновник акцентировал, что дело не только в дороговизне нововведения.

Сергей Прядкин утверждает, что видеоповторы в новом розыгрыше РФПЛ введены не будут по техническим причинам. Для тестирования системы необходимо добиться разрешения от соответствующего спортивного органа в Англии, а это может занять слишком много времени. К тому же, необходимо вносить поправки в действующий регламент. При этом чиновник подтвердил, что клубы Премьер-лиги одобряют потенциальную возможность введения VAR, и согласился с тем, что видеоповторы могут принести футболу пользу, минимизируя спорные моменты.

Новый сезон Премьер-лиги стартует 15 июля.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: ТАСС

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