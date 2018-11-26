Сергей Прядкин: «РПЛ против проведения матча «Енисея» в манеже»

РФС в порядке исключения разрешил «Енисею» играть в манеже. Но РПЛ и «Ахмат» категорически не согласны.

Президент РПЛ Сергей Прядкин выступил против проведения матча «Енисей» – «Ахмат» в манеже.

«РПЛ в лице клубов категорически против, чтобы «Енисей» играл в манеже. Ко мне уже обратилась куча клубов с просьбой разъяснить позицию и что это за вариант. Мы изучили уже всю информацию и отправили соответствующее письмо в «Енисей». Думаю, что уже сегодня будет решение.

Мы им в письме написали, что запрещаем проводить игру в манеже. Нам пришло официальное уведомление от нашего телевизионного партнера о том, что это нарушение контракта. Пускай в этом манеже играет молодежка – без проблем.

Решение исполкома было – не проводить матчи в манежах. Но, к сожалению, бюро исполкома приняло такое решение. Меня на заседании не было, я был на совещании Конфедерации балканских стран. Мы категорически против, и думаю, что РФС должен нас услышать.

Мы и так допустили стадион «Енисея», чтобы они привели его в нормальный вид, а теперь манеж – это неправильно и нам надо гнуть свою линию. «Ахмат» прав в своих жестких заявлениях», – сказал Прядкин.

Стоит напомнить, что ранее РФС разрешил «Енисею» в виде исключения провести матч с грозненцами в манеже ввиду плохих погодных условий в Красноярске, однако против этого выступили «Ахмат» и РПЛ.

Матч «Енисей» – «Ахмат» запланирован на 1 декабря и состоится в Красноярске.

Фото: пресс-служба ФК «Енисей»

Источник: еженедельник «Футбол»