Сергей Прядкин: «Расширение лиги можно рассматривать только с 2022 года»

В ТАСС состоялась пресс-конференция руководства Российской Премьер-Лиги, посвященная старту чемпионата. Президент РПЛ Сергей Прядкин подвел итоги сезона-2018/19, рассказал о желании увеличить заработок лиги и ответил на вопросы о возможном расширении лиги и новом лимите на легионеров.

Сергей Прядкин начал выступление с подведения итогов. «Хочу всех поздравить с окончанием сезона. После последнего тура мы поздравили все клубы, даже те, кто покинул нашу лигу по спортивному принципу. Поздравили клубы из ФНЛ, которые приняты в ряды РПЛ. Весенняя часть чемпионата прошла в ожесточенной и бескомпромиссной борьбе как за еврокубки, так и за сохранение прописки и участие в стыковых матчах.

У нас каждый год новый чемпион. «Зенит» взял чемпионство впервые с 2014 года, а в лигах выше чемпион стабильный. Это говорит о том, что интрига в чемпионате хорошая. Будем надеяться, что динамика будет сохраняться. С учётом возможных реформ еврокубков очень хорошо, что мы сохранили шестое место в рейтинге УЕФА, нам это было важно.

По ходу сезона, конечно, были форс-мажоры, но мы старались не отступать от регламента. Среднее количество зрителей — 16 817 человек. Отлично, что нам удалось сохранить зрительский интерес после чемпионата мира. За сезон стадионы посетило более четырёх миллионов зрителей. Количество сотрудников ОВД на матчах сократилось на 56%, использование пиротехники сократилось на 28%».

Расширение лиги

— Есть поручение по расширению лиги. Мы его отрабатываем. Главное — это экономика, обоснование и готовность. Расширение должно проходить постепенно, потому что мы не хотим иметь предпосылок к мучениям и думать, доиграет команда или нет. Леонид Федун говорит, что нужно расширять, но к этому готовы не все команды. Мы играем очень мало, однозначно. Во всех лигах играют через два дня на третий и никто никогда не ноет. Для этого и существует игра.

Автоматом нужно смотреть не только на нас, но и на ФНЛ, ПФЛ. Это нужно делать. В общем, поручение дано, рабочая группа создана. Мы свои предложения доложим на исполкоме, а сначала рассмотрим на общем собрании лиги. Далее будет коллегиальное решение, которое будет направлено в РФС.

О коммерческой составляющей лиги

— Представители УЕФА были на Суперкубке. Они отметили, что не во всех странах есть такое взаимодействие между лигой и РФС. Мои иностранные коллеги отметили, что мы находимся по нашим возможностям, по уровню безопасности, по организации на первом месте, хотя отстаем в спортивном плане и в коммерции.

Мы отстаём от европейских чемпионатов по объективным причинам. Это моя больная тема. Я мечтаю, чтобы лига достойно зарабатывала. Мы работаем в этом направлении. У нас отсутствует конкуренция в телевидении, у нас не очень хорошая цена на рекламу. Мы никак не можем перевалить за тот рубеж, который был ещё в 2007 году. Даже турецкая и польская лиги зарабатывают больше от продажи телеправ. Надеюсь, что скоро случится скачок в этой области.

О лимите на легионеров

— Некоторые специалисты считают, что только при отсутствии лимита легионеров будет конкуренция. Но есть закон о регулировании иностранной рабочей силы. Была долгая дискуссия о том, каким будет лимит. После долгих обсуждений по поводу формата приняли единогласное решение о «8+17». При Мутко обсуждали систему «10+15». Но решили, что эта схема слишком мягкая.

О расширении РПЛ

— Было две предпосылки для появления темы расширения премьер-лиги. Экономическая и географическая подоплека. Пока мы не готовы к этому. Потом появилось предложение Евгения Гинера. Мы пообщались с представителями Казахстана, Армении перед Суперкубком России. Нам дано поручение проработать эту идею. Но это очень сложно. Многих настораживает ситуация с еврокубками. Конкурировать с нашими клубами сложно. Клубы из других стран хотят играть в еврокубках – это деньги для развития футбола в странах. Есть предложение играть больше матчей. Есть анализ вариантов изменения календаря. Но озвучивать сейчас не буду. Должны были к началу июля доложить варианты, разработанные независимым партнером. Расширение лиги можно рассматривать только с 2022 года. Из-за того, что национальные чемпионаты будут сокращены из-за чемпионата мира в Катаре. Количество игр мы, наверное, сможем увеличить.

Фото: Павел Зайцев

Текст: еженедельник «Футбол»