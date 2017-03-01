Сергей Прядкин: «После ЧМ-2018 можно будет подумать о расширении РФПЛ»

Президент РФПЛ Сергей Прядкин прокомментировал расширение чемпионата России. После ЧМ-2018 такая возможность будет обсуждаться.

«На данный момент шестнадцать команд – оптимальный вариант. Вот перед нами пример «Томи» в этом сезоне, а я хочу, чтобы у нас были финансово стабильные клубы. Было бы здорово, если бы у нас было много частных клубов, где существует больше стабильности и ответственности.

На данном этапе есть определенное число клубов, которые регулярно поднимаются и вылетают из премьер-лиги, в ФНЛ борются за повышение четыре-пять клубов. Если это учесть, как раз и получается примерно шестнадцать команд, но это на данном этапе.

К ЧМ-2018 готовятся двенадцать стадионов, много арен строится и без привязки к нему. Думаю, после этого турнира ситуация должна улучшиться, будет какой-то скачок, и возможно дальнейшее расширение.

Надо учитывать плотность календаря, а она очень высока за счет еврокубков, матчей сборной, Кубка России. Свободных клеточек в этом графике остается очень мало. Но, еще раз скажу, что в дальнейшем можно говорить о расширении», – сказал Прядкин.