Сергей Прядкин: «Лиге нужен новый ТВ-контракт. Нынешний контракт закончится в мае 2018 года — он нас не устраивает»

На прошлой неделе состоялось заседание правления РФПЛ, на котором был обсужден вопрос с видеоповторами. Также обсуждался вопрос о реализация ТВ прав.

Прежний контракт лиги с «НТВ-Плюс» (входит в один медиахолдинг с «Матч ТВ») был подписан перед сезоном-2015/16 на три года. Таким образом, по окончании текущего чемпионата договор истекает.

«Нынешний контракт закончится в мае 2018 года. Мы заранее начали переговоры, инициатива исходила и от нас, и от «Матч ТВ». Я хочу поблагодарить канал за сотрудничество, они проводят огромную работу, но мы приступаем к новой фазе. Я хочу, чтобы они повысили на 50 процентов, они, возможно, хотят сохраниться в тех же параметрах», – сказал на заседании Сергей Прядкин.

Лига создаст рабочую группу для изучения вопроса. Также могут быть рассмотрены и альтернативные варианты реализации ТВ-прав.

Параметры прежнего же контракта — это 1 миллиард 980 миллионов рублей на все 16 клубов в год (по определенной схеме, но неравномерными долями) минус затраты на производство. По разным оценкам, эти затраты составляют около 500 миллионов рублей в год. Итого клубы получали сумму порядка полутора миллиардов рублей в год.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-экспресс»