Сергей Паршивлюк: «Леонид Федун многое вложил в «Спартак». Могу только порадоваться за него»

Бывший защитник «Спартака» Сергей Паршивлюк, защищающий ныне цвета «Анжи», прокомментировал встречу махачкалинцев с московским «Локомотивом». Также 28-летний футболист поздравил игроков, болельщиков и президента красно-белых Леонида Федуна с завоеванием долгожданного титула.

«Анжи» было тяжело в первом тайме. «Локомотив», который отпраздновал победу в Кубке, хотел ещё в первом тайме решить вопрос, так как и им было тяжело после финальной игры. Во втором тайме мы играли лучше, были моменты и подходы, но, к сожалению, не удалось забить.

Пользуясь случаем, хочу поздравить болельщиков, руководство «Спартака» и ребят с таким событием. Команда к этому шла долго, это грандиозное событие. Поэтому могу только порадоваться за болельщиков, ребят и президента клуба Леонида Арнольдовича Федуна, который столько вложил в команду. Успел ли поздравить лично? Перед матчем с «Локомотивом» решил не отвлекаться», – заявил Паршивлюк.

Напомним, «Спартак» за три до конца турнира обеспечил себе золотые медали чемпионата России. Эта победа стала для красно-белых первой за 16 лет и десятой в российской футбольной истории.

Сергей Паршивлюк выступал за московский «Спартак» с 2007 по 2016 года включительно. На счету российского защитника 148 матчей в футболке красно-белых и 3 забитых мяча.

Фото: Официальный сайт РФПЛ

Источник: Официальный сайт футбольного клуба «Анжи»