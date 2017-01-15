Сергей Овчинников:«Не удивлен лидерством «Спартака»

Сергей Овчинников, старший тренер столичного ЦСКА, прокомментировал лидерство московского «Спартака» в нынешнем розыгрыше чемпионата России. Специалист также отметил, что еще слишком рано говорить о чемпионстве «красно-белых».

«На самом деле не очень удивлён лидерством «Спартака». Они хорошо усилились. Стабилизировали состав. Сильно выступают дома благодаря большой поддержке на своем стадионе. Появился очень эмоциональный тренер: видно сразу, что его сильные стороны – мотивация, организация, дисциплина. В некоторых матчах повезло – но везет сильнейшим. Играли во многих встречах очень хорошо. Их лидерство бесспорно по первой части сезона.

Но ведь турнир состоит из двух кругов. Предсезонная подготовка для тренера, кто никогда не работал главным, – непростая задача. Думаю, Каррера не хотел, чтобы чемпионат прекращался», — заявил Овчинников.

Напомним, что на протяжении своей карьеры Овчинников играл за «Локомотив» и «Динамо», проведя в общей сложности 289 матчей за московские клубы. Также Сергей выступал в Португалии за местные «Порту» и «Бенфику». За национальную команду России бывший вратарь провел 35 матчей, в которых пропустил 40 мячей.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс