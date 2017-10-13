Сергей Кирьяков: «У футболистов сборной России есть характер»

Тренер Сергей Кирьяков, руководивший тульским «Арсеналом», а также юношеской сборной России, в интервью еженедельнику «Футбол» прокомментировал контрольные игры сборной России против Южной Кореи (4:2) и Ирана (1:1).

«В этих матчах Черчесов посмотрел большую группу футболистов. Попробовал различные сочетания, особенно в средней линии, — отметил Сергей Кирьяков. — Если в нападении он изначально хотел посмотреть взаимодействие Смолова и Кокорина, которые долгое время не играли вместе, то в средней линии в первом и во втором матчах были абсолютно разные комбинации. Защита изменилась фланговыми игроками и одной позицией в центральной зоне. Также Черчесов дал еще один шанс сыграть Луневу, что, в принципе, логично и предсказуемо».

Контрольный матч. Россия — Южная Корея — 4:2. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Также Сергей Кирьяков отметил, что во встрече с Ираном ключевую роль сыграли замены, сделанные Станиславом Черчесовым в перерыве: «После них сборная стала в атаке действовать достаточно активно и агрессивно. Хотя та череда ошибок защитников, которая завершилась голом в ворота сборной России, тоже оставила определенные вопросы. Но после пропущенного мяча команда заметно преобразилась, сравняла счет. Это говорит о том, что у футболистов нашей сборной есть характер. Считаю, что немного не хватило времени, чтобы дожать соперника. В целом — две хорошие контрольные игры, которые дали достаточно информации тренерскому штабу. Это определенно должно помочь в таком деле, как создание боеспособной сборной, которая будет играть на чемпионате мира в следующем году».

Напомним, следующий учебно-тренировочный сбор национальная команда России проведет в период с 6 по 15 ноября. Планируется, что в это время сборная Станислава Черчесова сыграет контрольный матч с Аргентиной, но пока эта игра официально не подтверждена.

Источник: еженедельник «Футбол»

Фото: Сергей Дроняев

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