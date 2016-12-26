Сергей Карасев занял 17-е место среди лучших арбитров 2016 года

Российский футбольный судья Сергей Карасев добился важного достижения в своей карьере. Об этом сообщается на официальном сайте международной федерации футбольной истории и статистики.

37-летний арбитр стал семнадцатым в списке лучших судей по итогам уходящего года. Победителем в данной премии стал англичанин Марк Клаттенбург, второе место занял Никола Риццоли, замкнул тройку призеров венгр Виктор Кошшои.

Голосование проводилось на официальном сайте IFFHS. Поучаствовать в выборе лучшего футбольного арбирта планеты мог любой желающий.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: IFFHS