Сергей Карасев занял 17-е место среди лучших арбитров 2016 года

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Карасев

Российский футбольный судья Сергей Карасев добился важного достижения в своей карьере. Об этом сообщается на официальном сайте международной федерации футбольной истории и статистики.

37-летний арбитр стал семнадцатым в списке лучших судей по итогам уходящего года. Победителем в данной премии стал англичанин Марк Клаттенбург, второе место занял Никола Риццоли, замкнул тройку призеров венгр Виктор Кошшои.

Голосование проводилось на официальном сайте IFFHS. Поучаствовать в выборе лучшего футбольного арбирта планеты мог любой желающий.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: IFFHS

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