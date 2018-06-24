Сергей Карасев обслужит матч Австралия – Перу. Это первая игра арбитра на ЧМ

Автор: Евгений Морозов 0

Чемпионат мира по футболу. Португалия — Марокко — 1:0 Москва. Стадион «Лужники». 20 июня 2018 г.

Российский арбитр Сергей Карасев назначен на матч 3-го тура группового раунда ЧМ-2018 между сборными Австралии и Перу. Таким образом, Карасев впервые на чемпионате мира будет главным судьей.

Он был 4-м арбитром на матче Марокко – Иран (0:1) и резервным судьей матча Португалия – Марокко (1:0).

Ассистентами Карасева станут соотечественники Тихон Калугини Антон Аверьянов.

Четвертым судьей будет японец Рюдзи Сато, а резервным рефери – его соотечественник

Матч Австралия – Перу состоится 26 июня, начало – в 17.00 по московскому времени.

Фото: Сергей Дроняев
Источник:  официальный твиттер ФИФА

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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