Сергей Карасев обслужит матч Австралия – Перу. Это первая игра арбитра на ЧМ

Российский арбитр Сергей Карасев назначен на матч 3-го тура группового раунда ЧМ-2018 между сборными Австралии и Перу. Таким образом, Карасев впервые на чемпионате мира будет главным судьей.
Он был 4-м арбитром на матче Марокко – Иран (0:1) и резервным судьей матча Португалия – Марокко (1:0).
Ассистентами Карасева станут соотечественники Тихон Калугини Антон Аверьянов.
Четвертым судьей будет японец Рюдзи Сато, а резервным рефери – его соотечественник
Матч Австралия – Перу состоится 26 июня, начало – в 17.00 по московскому времени.
Фото: Сергей Дроняев
Источник: официальный твиттер ФИФА