Сергей Карасев не будет работать главным арбитром на матчах Кубка конфедераций

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Карасев

Российский судья Сергей Карасев не будет обслуживать игры летнего Кубка конфедераций в качестве главного арбитра. Об этом сообщил уполномоченный представитель департамента судейства и инспектирования РФС по взаимодействию со СМИ Леонид Калошин.

«Карасев точно не будет работать в качестве именно судьи на матчах Кубка конфедераций. На этом турнире возможен вариант его использоваться в качестве резервного судьи, ассистента или в двух этих качествах.  Возможен и такой вариант: Карасев вообще может быть не задействован в Кубке», —  заявил Калошин.

Ранее Сергей обслуживал три встречи в официальной части Евро-2016. Кубок конфедераций же пройдет с 17 июня по 2 июля.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Р-Спорт

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