Сергей Карасев не будет работать главным арбитром на матчах Кубка конфедераций

Российский судья Сергей Карасев не будет обслуживать игры летнего Кубка конфедераций в качестве главного арбитра. Об этом сообщил уполномоченный представитель департамента судейства и инспектирования РФС по взаимодействию со СМИ Леонид Калошин.

«Карасев точно не будет работать в качестве именно судьи на матчах Кубка конфедераций. На этом турнире возможен вариант его использоваться в качестве резервного судьи, ассистента или в двух этих качествах. Возможен и такой вариант: Карасев вообще может быть не задействован в Кубке», — заявил Калошин.

Ранее Сергей обслуживал три встречи в официальной части Евро-2016. Кубок конфедераций же пройдет с 17 июня по 2 июля.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Р-Спорт