Сергей Карасев: «Критиковать можно, но конструктивно, а не так, как порой случается сейчас»

Российский арбитр Сергей Карасев оценил судейство своей бригады на матче ЦСКА – «Локомотив». Также Карасев прокомментировал решение не назначать его на московское дерби ЦСКА – «Спартак».

«Очень приятно услышать теплые слова за судейство в свой адрес. Особенно последнее время, когда на судей обрушивается много критики по поводу и без. Хочу обратиться к футбольному сообществу. Критиковать можно, но конструктивно, а не так, как порой случается сейчас. Поэтому желаю всем добра.

Что касается дерби ЦСКА — «Локомотив», то нам понравилось, как мы отработали. Команды уважали как друг друга, так и судейскую бригаду. Команды сразу поняли тот уровень судейства, который мы им предложили, и приняли его.

Расстроился ли я, что не назначили на матч ЦСКА — «Спартак»? Я не расстроился. Да и вообще редко бывает, что судья обслуживал два матча подряд с участием одной команды. Я отсудил матч, который доверило мне руководство, и очень рад этому», — сказал Карасев.

Московское дерби ЦСКА – «Спартак» состоится 30 апреля в 17:00 по мск. Главным арбитром встречи будет Владислав Безбородов. «Спартак» опережает ЦСКА на семь очков, а «Зенит» на восемь.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»