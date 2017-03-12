Сергей Игнашевич стал самым возрастным игроком, игравшим за ЦСКА в чемпионатах России

Сергей Игнашевич стал самым возрастным игроком ЦСКА в РФПЛ. 37-летний защитник обошел по этому показателю Элвера Рахимича.

Защитник ЦСКА, вышедший на поле в матче 19-го тура российской Премьер-Лиги с «Томью» (4:0), стал самым возрастным игроком, игравшим за красно-синих в чемпионатах России.

В день матча с «Томью» ему было 37 лет и 240 дней. Предыдущим рекордсменом был Элвер Рахимич (37 лет и 206 дней).

Игнашевич вчера отыграл 456-й матч в чемпионатах России и догнал лидера по этому показателю Сергея Семака.

В текущем сезоне 37-летний защитник принял участие в 16 матчах чемпионата России, в которым отметился 3 голами и 4 предупреждениями.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт ЦСКА