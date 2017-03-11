Сергей Игнашевич сравнялся с Сергеем Семаком по количеству сыгранных матчей в чемпионатах России

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич повторил рекорд чемпионатов России по количеству проведенных матчей. 37-летний футболист вышел в стартовом составе на матч 19-го тура премьер-лиги против «Томи».

Игнашевич, дебютировавший в высшем российском дивизионе летом 1999 года, проводит 456-й матч. Столько же игр за 19 сезонов у экс-хавбека ЦСКА и нынешнего главного тренера «Уфы» Сергея Семака.

Замыкает тройку играющий тренер «Локомотива» Дмитрий Лоськов (452).

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс