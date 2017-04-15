Сергей Игнашевич провел 500-й матч за ЦСКА

Автор: Владимир Шевелев 0 Comments

Сергей Игнашевич

В игре с «Ростовом» защитник армейцев Сергей Игнашевич вышел в стартовом составе. Это его 500-я игра в красно-синей футболке.

Игнашевич стал вторым игроком в истории ЦСКА, достигшим такой отметки. Ранее 500-й матч провел голкипер Игорь Акинфеев.

Сергей Игнашевич перешел в ЦСКА в 2004 году из «Локомотива». Его 500 игр разделились следующим образом: РФПЛ – 352 матча, 48 игр в российских кубках и 101 встреча в еврокубках. На счету защитника также 44 забитых мяча. В текущем сезоне Игнашевич провел 18 игр в РФПЛ, забил три мяча и отдал одну голевую передачу.

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер ЦСКА

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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