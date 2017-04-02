Сергей Игнашевич превзошел Сергея Семака по количеству сыгранных матчей в чемпионатах России

Сергей Игнашевич провел 457-й матч в чемпионате России. Выход на замену во встрече с «Крыльями Советов» сделал 37-летнего защитника лидером чемпионатов России по количеству сыгранных матчей.

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич в матче против «Крыльев Советов» побил рекорд Сергея Семака по количеству игр в чемпионатах России. Теперь на счету футболиста 457 игр.

Сергей Игнашевич не вышел на замену на 36 минуте матча после травмы Алексея Березуцкого.

В текущем розыгрыше РФПЛ 37-летний защитник принял участие в 16 матчах, в которых отметился 3 забитыми мячами.

Фото: Global Look Press

Источник: Матч ТВ