Сергей Игнашевич будет помогать сборной России в тренировочном процессе

Автор: Евгений Морозов 0

Игнашевич

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич будет помогать главному тренеру национальной команды Станиславу Черчесову на ближайшем сборе. Сегодня стал известен состав сборной на ближайшие матчи – с Турцией в Лиге наций (7 сентября) и товарищеский с Чехией (10 сентября).

«Он будет нам помогать в тренировочном процессе. Мы предложили ему возглавить сборную 2004 года, но пока он не готов. Договорились, что позовем его на первый сбор еще после чемпионата мира. Парень умный, не можем проходить мимо», – сказал Черчесов.

Игнашевич, которому в июле исполнилось 39 лет, завершении карьеру футболиста после чемпионата мира-2018.

Фото: Global Look Press
Источник: Sport24

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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