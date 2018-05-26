Сергей Фурсенко: «В России 45 млн поклонников футбола, из них 15 млн болеют за «Зенит»

Автор: Евгений Морозов 0

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко во время Петербургского международного экономического форума выразил уверенность, что треть всех российских любителей футбола переживает за клуб из Санкт-Петербурга. Это около 15 миллионов.

«У «Зенита» 15 миллионов болельщиков в России и примерно столько же за рубежом. А всего в стране 45 миллионов любителей футбола. Мы выигрывали и Кубок УЕФА, и Суперкубок УЕФА. Раз мы приручили этих людей, то теперь в ответе за них».

Напомним, что по итогам прошедшего сезона клуб занял 5-е место и не попал в Лигу чемпионов.

Фото: Global Look Press
Источник: «Чемпионат»

Поделиться:

Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Roberto Mancini

Манчини договорился о назначении в сборную Италии, официально об этом будет объявлено до 20 мая

сергей фурсенко

«Зенит» назовет нового главного тренера на следующей неделе

Стали известны финалисты Лиги Европы, Роман Пилипчук покидает «Спартак», Гекдениз Карадениз завершает карьеру. Главные новости дня

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 