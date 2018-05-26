Сергей Фурсенко: «В России 45 млн поклонников футбола, из них 15 млн болеют за «Зенит»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко во время Петербургского международного экономического форума выразил уверенность, что треть всех российских любителей футбола переживает за клуб из Санкт-Петербурга. Это около 15 миллионов.

«У «Зенита» 15 миллионов болельщиков в России и примерно столько же за рубежом. А всего в стране 45 миллионов любителей футбола. Мы выигрывали и Кубок УЕФА, и Суперкубок УЕФА. Раз мы приручили этих людей, то теперь в ответе за них».

Напомним, что по итогам прошедшего сезона клуб занял 5-е место и не попал в Лигу чемпионов.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»