Сергей Фурсенко рассказал о целях, которые поставлены перед Сергеем Семаком

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал, какие цели поставлены перед новым главным тренером петербургской команды Сергеем Семаком. Напомним, специалист подписал с клубом двухлетнее соглашение с возможностью продления еще на один год.

«Вернуться в Лигу чемпионов – это первая задача. И, конечно, чемпионство «Зенита» — это та цель, к которой мы всегда стремимся и будем стремиться», — сказал Фурсенко.

В марте 2014 года Семак вошел в тренерский штаб Андре Виллаш-Боаша. В сентябре 2015-го руководил «Зенитом» на протяжении шести матчей РФПЛ из-за дисквалификации португальца. После ухода Виллаш-Боаша продолжил работать в тренерском штабе Мирчи Луческу. 30 декабря 2016 года был назначен на пост главного тренера «Уфы».

Фото: ФК «Зенит»

Источник: «Чемпионат»