Сергей Фурсенко подал ходатайство об освобождении Кокорина из СИЗО

Автор: Владислав Маслов 0

Президент «Зенита» подал апелляцию на арест нападающего. Суд отклонил прошение, но занесет его в протокол.

По сообщениям СМИ, президент футбольного клуба «Зенит» Сергей Фурсенко направил в Мосгорсуд ходатайство с просьбой изменить меру пресечения Александру Кокорину. Об этом сообщается из зала суда, где сегодня, 19 октября, рассматривается апелляция на арест футболиста.

В ходатайстве говорится о том, что Кокорин является одним из ведущих футболистов страны. Сергей Фурсенко и главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак готовы содействовать следственным органам.

Тем не менее, суд отклонил ходатайство Фурсенко, но пообещал учесть данный документ, принимая решение по апелляции.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: 360tv

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