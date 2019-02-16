Сергей Фурсенко о заявке на проведение финала ЛЧ-2020/21 в Петербурге : «Мне кажется, мы должны выиграть»

Автор: Евгений Морозов 0

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко считает, что заявка РФС на проведение финального матча Лиги чемпионов сезона-2020/21 в Санкт-Петербурге должна победить. Сегодня стало известно о том, что город поборется за право проведения главного матча турнира.

«Лига чемпионов является одним из крупнейших и популярнейших соревнований в мире. УЕФА рассматривает варианты, чтобы такого рода соревнования смог принять большой комфортный стадион.

Насколько мне известно, претендентов на проведение финала Лиги чемпионов сейчас два – это «Альянц-Арена» в Мюнхене и стадион «Санкт-Петербург». Мне кажется, что наш стадион предпочтительнее.

На Кубке конфедераций, во время чемпионата мира, да и в европейских соревнованиях мы уже доказали, что наш стадион приспособлен к проведению самых высокорейтинговых турниров. Наша арена не только уникальная, но и универсальная, мы можем принять до 70-75 тысяч зрителей.

К тому же Санкт-Петербург привлекает огромную армию туристов. По этому набору параметров, мне кажется, мы должны выиграть», – сказал Фурсенко.

Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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