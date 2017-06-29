Сергей Фурсенко: «Из «Зенита» уйдут слабые легионеры»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал о новичках клуба Дмитрии Полозе и Александре Ерохине. Также функционер заявил о том, кто покинет клуб.

«У Ерохина и Полоза в договорах с «Ростовом» был пункт, согласно которому они могли в любой момент по собственному желанию покинуть донской клуб без какой-либо компенсации.

Приобретая русских игроков, «Зенит» воновь собирается стать базовым клубом для сборной? Это не самоцель. Один из наших главных приоритетов – развитие российских игроков. В связи с этим мы и пригласили именитого тренера и сейчас занимаемся покупкой сильных иностранцев. А слабые легионеры покинут «Зенит», — заявил Фурсенко.

Напомним, в прошлом сезоне сине-бело-голубыми руководил Мирча Луческу. Под руководством румынского специалиста петербужцы заняли третье место в РФПЛ, не сумев квалифицироваться в Лигу чемпионов.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Спорт-Экспресс