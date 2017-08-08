Сергей Фурсенко: «Этот состав «Зенита» сможет выиграть Лигу чемпионов»

«Зенит» подписал Матиаса Краневиттера. Президент «сине-бело-голубых» Сергей Фурсенко поделился мнением о перспективах клуба.

«Матиас – это сильный исполнитель, который, безусловно, прибавит мощности нашей средней линии. Наш футбол станет еще более конкурентным.

Манчини сейчас собирает очень молодых и перспективных аргентинских игроков. Можно сказать, что это команда будущего. Через три-четыре года этот состав сможет выиграть Лигу чемпионов», – сказал Фурсенко.

Фото: Global Look Press

Источник: «Фонтанка»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»