Сергей Фурсенко: «Этот состав «Зенита» сможет выиграть Лигу чемпионов»

Автор: Владимир Шевелев 0

сергей фурсенко

«Зенит» подписал Матиаса Краневиттера. Президент «сине-бело-голубых» Сергей Фурсенко поделился мнением о перспективах клуба.

«Матиас – это сильный исполнитель, который, безусловно, прибавит мощности нашей средней линии. Наш футбол станет еще более конкурентным.

Манчини сейчас собирает очень молодых и перспективных аргентинских игроков. Можно сказать, что это команда будущего. Через три-четыре года этот состав сможет выиграть Лигу чемпионов», – сказал Фурсенко.

Фото: Global Look Press
Источник: «Фонтанка» 

Поделиться:

Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Роман Широков

Роман Широков: «Если поступит звонок от Сергея Фурсенко, то рассмотрю его предложение»

Кержаков

Александр Кержаков ведет переговоры с Сергеем Фурсенко и Константином Сарсанией о своем будущем

Жулиано: «Почему не прохожу в стартовый состав? Я стал жертвой перестановок Роберто Манчини»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 