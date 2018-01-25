Сергей Еременко не перейдет в «Спартак»

19-летний футболист молодежной команды «Базеля» Сергей Еременко не подпишет контракт со «Спартаком». Об этом сообщают СМИ.

Полузащитник был в команде во время первого межсезонного сбора в Дубае и сыграл в матче против «Шанхая СИПГ». Однако Сергей отсутствует в списке игроков, отправившихся в составе московского клуба на второй сбор в Испании.

Напомним, Сергей является самым младшим из братьев, которые в разное время выступали в РФПЛ. Алексей Еременко играл в «Сатурне» и «Рубине», а Роман — в «Рубине» и ЦСКА.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс