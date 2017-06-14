Сергей Чепчугов перешел в «Енисей»

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов подписал контракт с красноярским «Енисеем». Двумя неделями ранее у Чепчугова истек договор с армейцами, клуб не стал его продлевать.

Новое соглашение рассчитано на два года. 31-летний голкипер числился в ЦСКА с 2010 года. За это время он провел за армейцев всего 28 матчей. Предыдущими его командами были «Сибирь», «Рига» и красноярский «Металлург».

В прошлом сезоне «Енисей» занял третье место в ФНЛ и участвовал в стыковых играх за право выступать в РФПЛ, но уступил тульскому «Арсеналу». Напомним, что Сергей Чепчугов — уроженец Красноярска и воспитанник местного «Металлурга».

Фото: Официальный сайт ФК «Енисей»

Источник: Официальный сайт ФК «Енисей»

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