Сергей Брызгалов перешел в «Анжи»

Автор: Антон Муша 0 Comments

Брызгалов

Об этом сообщила пресс-служба дагестанского клуба. Начало текущего сезона футболист провел в грозненском «Тереке».

Ранее 24-летний защитник выступал за «Сатурн» Раменское, а также московские «Спартак» и «Спартак-2». Летом 2016 года Брызгалов подписал четырехлетнее соглашение с «Тереком», но за это время провел за грозненцев всего четыре встречи, две из которых начинал в основном составе.

На днях договор Брызгалова с командой из Грозного был расторгнут по обоюдному согласию. Контракт с новым клубом рассчитан на один год.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт ФК «Анжи»

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Антон Муша
Антон Муша
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