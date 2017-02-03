Сергей Брызгалов перешел в «Анжи»

Об этом сообщила пресс-служба дагестанского клуба. Начало текущего сезона футболист провел в грозненском «Тереке».

Ранее 24-летний защитник выступал за «Сатурн» Раменское, а также московские «Спартак» и «Спартак-2». Летом 2016 года Брызгалов подписал четырехлетнее соглашение с «Тереком», но за это время провел за грозненцев всего четыре встречи, две из которых начинал в основном составе.

На днях договор Брызгалова с командой из Грозного был расторгнут по обоюдному согласию. Контракт с новым клубом рассчитан на один год.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт ФК «Анжи»