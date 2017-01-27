Сергей Брызгалов и Виталий Дьяков продолжат карьеру в «Анжи»

Виталий Дьяков и Сергей Брызгалов в ближайшее время перейду в махачкалинский «Анжи». Также отметим, что Филипп Будковский останется в клубе.

Клубы уже договорились о переходе Брызгалова. Условия сделки пока не известны. Виталий Дьяков присоединится к команде после медосмотра. Также отметим, что нападающий Филипп Будковский вновь будет арендован у донецкого «Шахтера».

Виталий Дьяков в первой половине чемпионата России выступал за «Томь» на правах аренды. Защитник сумел отметиться одним голом в 14 матчах. Сергей Брызгалов провел за «Терек» 4 игры. Филипп Будковский в 17 матчах за «Анжи» сумел отличиться 3 раза.

Махачкалинский клуб идет на 11 месте с 20-ю очками.

Фото: официальный сайт «Томи»

Источник: Sportbox