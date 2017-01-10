Сергей Зуйков перешел в «Зенит»

Футбольный клуб «Зенит» и астраханский «Волгарь» достигли соглашения о переходе в состав петербуржцев защитника Сергея Зуйкова. Контракт с игроком рассчитан на 3,5 года.
Сергей Зуйков является воспитанником «Локомотива». В астраханскую команду футболист перешел в январе 2013 года. Спустя год он был вызван в молодежную сборную России, за которую провел шесть встреч.
Сергей Зуйков переходит в «Зенит». Контракт с защитником рассчитан на 3,5 года.
Детали: https://t.co/Wk2aIJwZnk pic.twitter.com/zX0b1dpbzy
— ФК «Зенит» (@zenit_spb) January 10, 2017
В нынешнем сезоне в рамках ФНЛ Зуйков провел в составе «Волгаря» 19 игр, в которых забил пять мячей.
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Фото: Официальный сайт «Зенита»
Источник: Официальный сайт «Зенита»