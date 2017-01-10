Сергей Зуйков перешел в «Зенит»

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Зуйков

Футбольный клуб «Зенит» и астраханский «Волгарь» достигли соглашения о переходе в состав петербуржцев защитника Сергея Зуйкова. Контракт с игроком рассчитан на 3,5 года.

Сергей Зуйков является воспитанником «Локомотива». В астраханскую команду футболист перешел в январе 2013 года. Спустя год он был вызван в молодежную сборную России, за которую провел шесть встреч.

В нынешнем сезоне в рамках ФНЛ Зуйков провел в составе «Волгаря» 19 игр, в которых забил пять мячей.

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Фото: Официальный сайт «Зенита»

ИсточникОфициальный сайт «Зенита»

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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