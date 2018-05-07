Серьезные травмы не позволят Джикии, Васину и Кокорину принять участие на ЧМ-2018

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Контрольный матч. Россия — Аргентина — 0:1. Москва. Стадион «Лужники». 11 ноября 2017 г.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о формировании заявки национальной команды на домашний чемпионат мира. Джикия, Кокорин и Васин пропустят турнир из-за травм.

«11 мая мы планируем объявить список из 35 игроков, в рамках расширенной заявки сборной, и сразу же назовем 27-28 футболистов, которые соберутся в Новогорске 18 мая для подготовки к чемпионату мира. Понятно, что базовый вариант состава у тренерского штаба уже есть. Последние детали прояснятся в ближайшие несколько дней.

Что касается Джикии, Васина и Кокорина, то по всем трем игрокам мы имеем полную ясность – они не примут участия в чемпионате мира. К огромному сожалению, серьезные травмы не позволят им в необходимой степени готовности подойти к турниру. Желаю ребятам спокойно восстановиться и готовиться уже к новому сезону. На одном турнире, пусть даже и таком крупном, жизнь не заканчивается», — сказал Черчесов.

Фото: Global Look Press
Источник: Чемпионат

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