Сердар Таски: «Я хочу остаться в «Спартаке» и выиграть с командой чемпионат»

Защитник «Спартака» Сердар Таски может продлить контракт с московским футбольным клубом, который истекает летом этого года. Футболист хочет выиграть чемпионат с красно-белыми.

Таски перешел в «Спартак» в августе 2013 года. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня.

«Сейчас нет смысла говорить о том, куда и когда я могу перейти в ходе нынешнего трансферного окна. Да, у меня есть предложения в том числе от турецких клубов, но я хочу остаться в «Спартаке» и выиграть с командой чемпионат, это я для себя решил четко. Я становился чемпионом со «Штутгартом», с «Баварией» и хочу сделать это в третий раз со «Спартаком».

Мой контракт истекает летом; думаю, что по ходу второй части чемпионата мы начнем переговоры с руководством клуба о новом соглашении», — сказал Таски.

Фото: Global Look Press

Источник: TACC