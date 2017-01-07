Сердар Таски: «Продолжение карьеры в Турции? Я всем доволен в «Спартаке»

Турецкий футболист московского «Спартака» Сердар Таски рассказал о возможном продолжении карьеры на родине. Спортсмен прокомментировал слухи о переходе в «Трабзонспор».

«Журналисты распространяют множество слухов, но они не являются правдой. Были разговоры, что я уже приезжал в Стамбул для подписания контракта с «Трабзонспором». Но и это не правда. Сейчас я отправляюсь в тренировочный лагерь «Спартака» и сконцентрирован на второй половине сезона РФПЛ. Я всем доволен в команде», — заявил 29-летний Таски.

За красно-белых защитник выступает с 2013 года. В московской команде Сердар сыграл 50 матчей и забил 2 гола.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Ajansspor