Сердар Таски подписал контракт с «Трабзонспором», «Рубин» готов платить Алексею Миранчуку 2,5 млн евро в год. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 4 января.

1. Сердар Таски подписал контракт с «Трабзонспором» до 2020 года.

2. «Терек» объявил о переходе Бернарда Бериши.

3. «Рубин» готов платить Алексею Миранчуку 2,5 миллиона евро в год.

4. «Фламенго» и «Спартак» согласовали трансфер Ромуло.

5. «Зенит» предложил 20 миллионов евро за хавбека «Бенфики».

Фото: Сергей Дроняев