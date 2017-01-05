Сердар Таски подписал контракт с «Трабзонспором», «Рубин» готов платить Алексею Миранчуку 2,5 млн евро в год. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 4 января.
1. Сердар Таски подписал контракт с «Трабзонспором» до 2020 года.
2. «Терек» объявил о переходе Бернарда Бериши.
3. «Рубин» готов платить Алексею Миранчуку 2,5 миллиона евро в год.
4. «Фламенго» и «Спартак» согласовали трансфер Ромуло.
5. «Зенит» предложил 20 миллионов евро за хавбека «Бенфики».
Фото: Сергей Дроняев
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