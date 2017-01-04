Сердар Таски подписал контракт с «Трабзонспором» до 2020 года

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Сердар Таски

Турецкий защитник московского «Спартака» Сердар Таски продолжит свою карьеру на родине. Об этом сообщают отечественные СМИ.

По некоторым данным, футболист будет получать 2,3 миллиона евро в год. Контракт между Таски и бордово-голубыми будет подписан на 3,5 года. При этом московский клуб за продажу защитника получит 1 миллион евро.

В «Спартак» Сердар перешел в 2013 году. В 50 матчах за клуб защитник забил 2 гола.

Все самые свежие трансферы и главные слухи РФПЛ — в таблице еженедельника «Футбол».

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Дмитрий Темников
http://vk.com/id154838154

Читайте по теме

Кержаков будет работать на «Матч-ТВ»

Краткое содержание 18-го тура РФПЛ. «Локомотив» вновь не может выиграть, «Анжи» покидает зону вылета и другие матчи

Валерий Рейнгольд считает, что Россия стала футбольной провинцией

Добавить комментарий

Войти с помощью: 