Сердар Таски подписал контракт с «Трабзонспором» до 2020 года

Турецкий защитник московского «Спартака» Сердар Таски продолжит свою карьеру на родине. Об этом сообщают отечественные СМИ.

По некоторым данным, футболист будет получать 2,3 миллиона евро в год. Контракт между Таски и бордово-голубыми будет подписан на 3,5 года. При этом московский клуб за продажу защитника получит 1 миллион евро.

В «Спартак» Сердар перешел в 2013 году. В 50 матчах за клуб защитник забил 2 гола.

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Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС