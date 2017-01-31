Сердар Таски остается в «Спартаке»

Сердар Таски останется в московском «Спартаке». «Саутгемптон» не смог договориться об аренде защитника.

«Святые» хотели арендовать немецкого защитника, но стороны не сумели договориться со «Спартаком» по условиям сделки.

Сообщается, что «Саутгемптон» постарается подыскать другой вариант по усилению защитной линии до закрытия трансферного окна.

В текущем сезоне российской Премьер-Лиги Сердар Таски провел в составе «Спартака» восемь игр и забил один гол.

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Фото: Global Look Press

Источник: ESPN