Сердар Таски: «Легко могу представить, что останусь в «Спартаке» еще на долгое время»

Защитник «Спартака» Сердар Таски, рассказал, как проходил процесс восстановления от травмы во время учебно-тренировочных сборов. Немец заявил, что хочет как можно скорее вернуться в стартовый состав.

«У меня была цель восстановиться как можно быстрее. Два сбора я тренировался практически один, процесс проходил под наблюдением физиотерапевта. Без работы не получится набрать оптимальную форму. Рад вернуться и влиться в команду, в общую группу, провести 90 минут в товарищеском матче. На двух сборах я выполнил большую работу, думаю, что это и стало залогом успеха.

Мне 29 лет, и было бы странно говорить, что моя карьера продлится еще 10-15 лет. Сейчас, как и любой другой футболист, я хочу побеждать. Уверен, мы можем добиться побед со «Спартаком». Мы имеем все шансы, чтобы выиграть чемпионат. Я прекрасно себя чувствую в команде и легко могу представить, что останусь в «Спартаке» еще на достаточное количество времени», — рассказал Сердар Таски.

Напомним, Таски получил травму в матче 17-го тура чемпионата России против «Рубина» (2:1). Медосмотр выявил у него частичный разрыв внутренней боковой связки правого коленного сустава.

В текущем сезоне Сердар Таски принял участие в 8 матчах РФПЛ.